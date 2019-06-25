Адвокат Мамаева рассказал об идеальной колонии для своего клиента

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, осужденного за участие в двух драках в центре Москвы, Игорь Бушманов рассказал о том, в каких условиях должен отбывать заключение его клиент, сообщает «Чемпионат.com».

По мнению правозащитника, футболиста вместе с другими фигурантами дела, игроком петербургского «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом, должны отправить в «положительные места заключения».

В число таких мест Бушманов включает колонии, в которых условия соответствуют нормальным. Наилучшим вариантом было бы поместить футболистов в одно место заключения.

«Они ведь друзья, к тому же занимаются единым делом. Для Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) это тоже было бы идеальным раскладом. Как мне кажется, им будет так проще соблюсти все меры безопасности при этапировании и отбывании срока», — сказал адвокат.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу об участии в двух драках в центре столицы. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии общего поселения, тогда как братья Кокорины получили срок в полтора года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Кокорина осмотрит травматолог перед отправкой в колонию.