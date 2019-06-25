Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты
Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар решил вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает «Советский спорт».
По информации Sport, бразилец принял такое предложение, несмотря на условия, которые предлагают сине-гранатовые. Соглашение футболиста с клубом рассчитаны на пять лет. При это Неймара ждет существенное понижение зарплаты.
В «ПСЖ» нападающий получал €36,8 млн за сезон. «Барса» сможет обеспечить оклад игрока суммой в €24 млн.
Желание Неймара вернуться в стан каталонцев настолько велико, что он согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.
В том случае, если переход в «Барселону» не состоится, бразилец готов стать частью команды мадридского «Реала».
27-летний форвард выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. Затем он перешел в «ПСЖ» за рекордные €222 млн. Соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» отказался обменять Неймара на Поля Погба.