Тренер погибшего дзюдоиста: он никогда не участвовал в криминале

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24 июня в Тольятти был убит мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир, сообщает 63.ru.

Знакомые борца опровергли информацию, появившуюся в прессе, о том, что молодой человек был замешан в криминале.

Обстоятельства происшествия до сих пор не установлены. По предварительным данным следствия, спортсмен был застрелен в голову из травматического пистолета. Вероятно, борец заступился за друзей.

Как заявил тренер чемпиона области, а также вице-президент Федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов, убитый был неконфликтным человеком и никогда не участвовал в уличных драках.

«Я могу сказать, что его не застрелили на «стрелке». Это неправда. Он был достойным человеком и не участвовали в каких разборках», — сказал наставник убитого.

Помимо Кушнира, в драке пострадал его друг. В данный момент за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по дзюдо был застрелен в Тольятти.