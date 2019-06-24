Российские легкоатлеты дисквалифицированы за допинг

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На официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВЛФА) было объявлено о дисквалификации двух российских легкоатлетов Артема Леоненко и Наталью Хохлову, сообщает «Советский спорт».

Артем Леоненко, который специализировался в беге на выносливость, признан виновным в использовании или попытке использования запрещенного препарата на основе паспорта крови.

Бегун дисквалифицирован на четыре года, начиная с восьмого февраля 2019 года, дисквалификация закончится седьмого февраля 2019 года. Предыдущие результаты с июля 2018 года были аннулированы.

У Хохловой в организме был обнаружен метилгексанамин. Она дисквалифицирована на два года с 12 ноября 2018 года по 11 ноября 2020 года. Также были аннулированы ее результаты чемпионата России по кроссу.

Ранее сообщалось, что российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали так же дисквалифицировали на четыре года .