Будущее Черышева в «Валенсии» остается под вопросом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/12263149/upload-RIAN_5827823.HR-pic905-895x505-38099.jpg">

Будущее российского полузащитника Дениса Черышева в «Валенсии» остается под вопросом, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, в испанском клубе заинтересованы в трансфере Дениса Суареса из «Барселоны». Однако проблемой может стать цена, каталонцы хотят получить за него €15 млн. «Валенсия» не может дать больше €3 млн.

При этом в команде не хотят активировать опцию выкупа Черышева из-за его травмы. «Валенсия» могла бы осуществить трансфер хавбека за €9 млн.

Ранее Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России.