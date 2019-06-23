Будущее Черышева в «Валенсии» остается под вопросом
Будущее российского полузащитника Дениса Черышева в «Валенсии» остается под вопросом, сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, в испанском клубе заинтересованы в трансфере Дениса Суареса из «Барселоны». Однако проблемой может стать цена, каталонцы хотят получить за него €15 млн. «Валенсия» не может дать больше €3 млн.
При этом в команде не хотят активировать опцию выкупа Черышева из-за его травмы. «Валенсия» могла бы осуществить трансфер хавбека за €9 млн.
Ранее Черышев обратился к болельщикам и футболистам сборной России.