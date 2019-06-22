Экс-футболист «Реала»: Азар не заменит Роналду

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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе Эдена Азара в стан испанского клуба, передает «Советский спорт».

Азар перешел из английского «Челси» в это летнее трансферное окно. Соглашение «Реала» и игрока рассчитано на пять лет.

При этом Морьентес отметил, что Азар не сможет заменить бывшего форварда команды Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел в «Ювентус».

«Никто не сможет заменить Роналду. Никто не может сравниться с ним. Азар входит в число лучших игроков в мире, но его переход не замена Роналду. Сейчас речь идет о том, чтобы Азар хорошо адаптировался и показал все, что он может, потому что он очень талантливый игрок. «Реал» нуждался в игроке, который мог бы создавать преимущество на этой позиции», — сказал Морьентес в интервью EFE.

Ранее Эмерсон рассказал о прощальном сообщении Азара.