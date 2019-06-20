Опубликовано расписание Загитовой и Медведевой на этапах Гран-при
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание этапов Гран-при по фигурному катанию, передает ТАСС.
Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова выступит во французском Гренобле (1-3 ноября) и японском Саппоро (22-24 ноября).
Серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева примет участие в соревнованиях в Москве (15-17 ноября) и в Келоуне (Канада, 25-27 ноября).
Чемпионка мира и Европы Туктамышева выступит на этапах в американском Лас-Вегасе (18-20 октября) и китайском Чунцине (8-10 ноября).
Станислава Константинова представит свои программы на этапах в Москве и Лас-Вегасе. Серафима Саханович заявлена на этап в Келоуне, Мария Сотскова — на этап в Гренобле.
Впервые на взрослые этапы Гран-при заявлены 15-летние Анна Щербакова и Алена Косторная, а также 14-летняя Александра Трусова. Чемпионка России Щербакова выступит в Лас-Вегасе и Чунцине, двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова — в Келоуне и Москве, а победительница прошлогоднего финала юниорского Гран-при Косторная примет участие в соревнованиях в Гренобле и Саппоро.
Ранее Загитова поделилась своим вопросом к президенту России Владимиру Путину.