Опубликовано расписание Загитовой и Медведевой на этапах Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/373/12354373/MyCollages__14_-pic905-895x505-48555.jpg">

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал расписание этапов Гран-при по фигурному катанию, передает ТАСС.

Олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова выступит во французском Гренобле (1-3 ноября) и японском Саппоро (22-24 ноября).

Серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева примет участие в соревнованиях в Москве (15-17 ноября) и в Келоуне (Канада, 25-27 ноября).

Чемпионка мира и Европы Туктамышева выступит на этапах в американском Лас-Вегасе (18-20 октября) и китайском Чунцине (8-10 ноября).

Станислава Константинова представит свои программы на этапах в Москве и Лас-Вегасе. Серафима Саханович заявлена на этап в Келоуне, Мария Сотскова — на этап в Гренобле.

Впервые на взрослые этапы Гран-при заявлены 15-летние Анна Щербакова и Алена Косторная, а также 14-летняя Александра Трусова. Чемпионка России Щербакова выступит в Лас-Вегасе и Чунцине, двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова — в Келоуне и Москве, а победительница прошлогоднего финала юниорского Гран-при Косторная примет участие в соревнованиях в Гренобле и Саппоро.

Ранее Загитова поделилась своим вопросом к президенту России Владимиру Путину.