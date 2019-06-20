Туктамышева выложила трогательное фото

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала трогательный пост в инстаграме, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка выложила совместный снимок фигуристов, которые принимали участие в шоу Fantasy on Ice, проходившем в Японии.

«Это был мой первый месяц в режиме гастролей. После такого будет приятно вернуться домой. Япония, спасибо! Зрители, вы супер, спасибо за тёплый прием! Было очень круто! Хочу также сказать спасибо моим дорогим друзьям, которые сделали этот тур незабываемым», — подписала фотографию девушка.

Помимо Туктамышевой, в туре приняли участие такие известные российские фигуристы, как Евгений Плющенко, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева хочет, чтобы про нее сняли фильм.