Чемпион мира заинтересован в переходе в российский клуб

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Агент полузащитника Андре Шюррле высказался об информации о возможном переходе футболиста в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока у нас не было никаких личных контактов и переговоров с российским клубом касательно Шюррле. Однако РПЛ и ее топ-клубы нам интересны», — цитирует агента Sport24.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек выступал за лондонский «Фулхэм» в Английской премьер-лиге (АПЛ) на правах аренды. «Фулхэм» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип, а Шюррле досрочно вернулся в Германию.

Полузащитник провел в сезоне-2018/19 в АПЛ 24 матча и забил шесть мячей.

Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии. В финале турнира против сборной Аргентины Марио Гетце забил решающий гол именно с передачи хавбека.

Ранее мадридский «Реал» представил нового защитника клуба Ферлана Менди.