Чемпион мира заинтересован в переходе в российский клуб
Агент полузащитника Андре Шюррле высказался об информации о возможном переходе футболиста в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Пока у нас не было никаких личных контактов и переговоров с российским клубом касательно Шюррле. Однако РПЛ и ее топ-клубы нам интересны», — цитирует агента Sport24.
В прошлом сезоне 28-летний хавбек выступал за лондонский «Фулхэм» в Английской премьер-лиге (АПЛ) на правах аренды. «Фулхэм» по итогам сезона вылетел в Чемпионшип, а Шюррле досрочно вернулся в Германию.
Полузащитник провел в сезоне-2018/19 в АПЛ 24 матча и забил шесть мячей.
Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии. В финале турнира против сборной Аргентины Марио Гетце забил решающий гол именно с передачи хавбека.
Ранее мадридский «Реал» представил нового защитника клуба Ферлана Менди.