ИААФ назвал легкоатлетку «мужчиной, ощущающим себя женщиной»
Представители Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на заседании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) выступили в защиту южноафриканской бегуньи Кастер Семеня, передает «Советский спорт».
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров подала в сужд на организацию из-за новых правил, обязующих легоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови принимать специальные препараты по их снижению. Спортсменка выступает против нововведений из-за того, что страдает гиперандрогенизмом. Семеня считает правило дискриминацией.
Во время выступления в суде представитель ИААФ назвал бегунью «мужчиной, ощущающим себя женщиной», что оскорбило Семеня.
Сообщается, что CAS отклонил жалобу легоатлетки, однако она не собирается сдаваться. Спортсменка уже обратилась в Федеральный суд Швейцарии, вставший на ее сторну.
Ранее Семеня обвинила ИААФ в том, что ее использовали для опытов.