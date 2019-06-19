Американский экс-игрок «Нефтехимика»: это одна из самых больших дыр КХЛ

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Канадско-американский хоккеист, выступавший в 2017 году за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик», Ти Джей Гальярди поделился воспоминаниями о проведенном в России времени, сообщает «Советский спорт».

Клуб базируется в Нижнекамске.

«Нижнекамск - это город, о котором никто никогда не слышал. Одна из трех самых больших дыр в КХЛ. Однако зарплата там была самая высокая. У них были самые сумасшедшие бонусы за победы и очки. Как мне кажется, это самая большая задница мира, в которой я когда-либо был. К тому же, там все было на русском: тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Я чувствовал себя зомби», — заявил спортсмен в эфире Spittin' Chiclets.

Гальярди также отметил уровень профессионализма врачей «Нефтехимика». По его словам, они занесли ему инфекцию в бедро.

«Там была ужасная больница, как из 1940-х. Я помню, как иду к генеральному менеджеру, а он говорит мне, мол или проходи обследование здесь, или поезжай в Москву за свой счет. Ну я и уехал. Как потом мне сказали, через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Так что я еще проходил курс антибиотиков».

Хоккеист упомянул и владельца клуба, назвав его «типичным русским». Как сказал Гальярди, он был владельцем завода и всегда ходил с телохранителями.

Ранее сообщалось, что Патрик Херсли уходит из СКА в другой клуб КХЛ.