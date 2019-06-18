Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность проведения поединка-реванша с ирландским бойцом свободного стиля (ММА) Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены встретились в последний раз в октябре 2018 года. Бой закончился победой Нурмагомедова, таким образом россиянин смог защитить свой чемпионский пояс.

«Я считаю, Макгрегор должен заслужить реванш. Это случится, но в данный момент я не заинтересован в поединке. Он постучал. Если вы хотите новое дело — заслужите его. Решение по этому вопросу зависит не только от Дэйна Уайта. Я чемпион, так что они должны прислушиваться ко мне. У меня на очереди уже есть Тони Фергюсон и Дастин Порье», — приводит слова Хабиба BT Sport.

Свою вторую защиту титула Хабиб проведет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Его соперником станет Порье.

Ранее сообщалось, что Порье хочет завершить бой с Нурмагомедовым меньше чем за пять раундов