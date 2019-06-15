Чемпионский парад посетило 500 тысяч человек

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Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» посетило более 500 тыс. человек, что превышает население города, сообщает «Советский спорт».

«Блюз» смог завоевать свой первый Кубок Стэнли в истории клуба, который вступил в НХЛ еще в 1967 году. Несмотря на то, что за этот период команда трижды выходила в финал чемпионата, завоевать трофей «блюзмэны» смогли только в сезоне-2018/19.

Губернатор штата Миссури, к которому принадлежит родной город клуба Сент-Луис, Майк Парсон объяваил 15 июня 2019 года официальным Днем «Сент-Луиса».

В составе «Сент-Луис Блюз» выступает два российских хоккеиста — форвард команды Владимир Тарасенко и нападающий четвертого звена Иван Барбашев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию парада.

Ранее сообщалось, что губернатор Миссури объявил 15 июня Днем «Сент-Луис Блюз».