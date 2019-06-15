Загитова, Медведева и Туктамышева сделали торты в японском шоу
Известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова снялись в японском кулинарном шоу, сообщает «Советский спорт».
В настоящее время спортсменки находятся на гастролях в Японии и выступают в шоу Fantasy on Ice.
По заданию шоу фигуристкам нужно было сделать торты.
«У меня получилось прямо как у меня в голове — все вместе и сразу», — призналась Туктамышева.
«Я пыталась сделать, чтобы выглядело мило», — рассказала Медведева.
Загитова рассказала, что изобразила на торте Японию: украсила его символами сакуры, горы Фуджи и своей собаки породы акита-ину Масару.
Ранее сообщалось, что японские фанаты поддержали Медведеву.