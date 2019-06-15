Загитова, Медведева и Туктамышева сделали торты в японском шоу

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Известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова снялись в японском кулинарном шоу, сообщает «Советский спорт».

В настоящее время спортсменки находятся на гастролях в Японии и выступают в шоу Fantasy on Ice.

По заданию шоу фигуристкам нужно было сделать торты.

«У меня получилось прямо как у меня в голове — все вместе и сразу», — призналась Туктамышева.

«Я пыталась сделать, чтобы выглядело мило», — рассказала Медведева.

Загитова рассказала, что изобразила на торте Японию: украсила его символами сакуры, горы Фуджи и своей собаки породы акита-ину Масару.

Ранее сообщалось, что японские фанаты поддержали Медведеву.