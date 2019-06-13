Дзюба выложил видео с рыбалки
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал видео с отдыха в инстаграме, сообщает «Советский спорт».
В социальных сетях появилось видео, как нападающий сине-бело-голубых проводит время на рыбалке.
По словам Дзюбы, он встал в три утра, а также похвастался уловом.
«В три утра у меня был подъем. С пяти утра уже сидим здесь. Сезон открыт. Артемка в деле. Я всегда с карпами разбираюсь быстренько», — сказал футболист.
После победы в матче отбора Евро-2020 с Кипром Дзюба заявил, что хочет провести время с семьей и друзьями, отправившись на рыбалку на два дня.
Встреча сборных прошла 11 июня и закончилась со счетом 1:0.