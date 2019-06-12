Лунев прокомментировал скандал во Внуково
Вратарь сборной России и санкт-петербургского «Зенита» по футболу Алексей Лунев прокомментировал скандал в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Футболист устроил пьяный дебош у стойки регистрации.
«Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что мне это уже надоело. У нас задача была уехать и все, мы с другом Дмитрием Волкотрубом никого не трогали, никому не мешали», — рассказал Лунев.
Ранее стало известно, что меру наказания для Лунева выберет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.