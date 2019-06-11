Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020

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В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма Исламбеком Куатом, затем Максим Федин удвоил преимущество, а Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан поставили точку в этой игре.

Таким образом, Казахстан поднялся на третье место группы I, имея в своем активе 6 очков после четырех матчей. Сборная Сан-Марино замыкает таблицу без единого очка в активе.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I

Казахстан — Сан-Марино — 4:0

Голы: 1:0 — Исламбек Куат — 45+1, 2:0 — Максим Федин — 62, 3:0 — Гафуржан Суюмбаев — 65, 4:0 — Бауыржан Исламхан — 79.

Ранее сборная Сан-Марино уступила России со счетом 9:0.