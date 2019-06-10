Женатые арбитры АПЛ закатили развратную вечеринку в Индонезии
Английские футбольные арбитры Мартин Аткинсон, Андре Марринер, Дэвид Кут и Кевин Френд провели шумную ночь во время благотворительной поездки в Индонезию, сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, судьи приехали в Индонезию в рамках проекта от благотворительной организации «Atkinson's Whistle Stop Tour». В ходе путешествия они собрали средства для нуждающихся индонезийских детей и британского хосписа, а позже посетили детский дом.
Также они посетили ночной клуб, в котором отдохнули в компании молодых девушек. Самым активным в компании рефери был Марринер, он даже облизывал понравившейся ему женщине ухо.
Ранее стало известно, что английского судью уволили за шутку над инвалидами.
10 июня 2019 г.