Колобков назвал заявление Ласицкене плохим сигналом для ВФЛА
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков считает плохим сигналом призыв российской двукратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене отправить в отставку причастных к допинговому скандалу в Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), членство которой в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по-прежнему не восстановлено, сообщают «РИА Новости».
«Мне было неприятно заявление Ласицкене. Она была у меня несколько раз. Для ВФЛА это плохой сигнал и звонок. Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами. Это неприятная информация для федерации», — сказал Колобков.
Также он отметил, что глава ВФЛА Шляхтин должен встретиться с «чистыми» российскими спортсменами и оказать им поддержку.
Ранее Колобков заявил, что ИААФ не восстановила членство ВФЛА из-за влияния СМИ.