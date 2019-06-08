Дзюба вошел в топ-4 бомбардиров в истории сборной России
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба оформил покер в ворота команды Сан-Марино в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, 30-летний форвард довел число забитых мячей в составе сборной России до 20 и обошел по этому показателю экс-капитана российской команды Андрея Аршавина и бывшего полузащитника сборной Валерия Карпина. Для этого Дзюбе понадобилось 35 матчей.
Теперь форвард «Зенита» занимает четвертое место в списке бомбардиров сборной России в ее новейшей истории. Лидерство по количество голов сохраняет Александр Кержаков, забивший в общей сумме 30 мячей. Далее в списке идет Владимир Бесчастных (26 голов) и Роман Павлюченко (21).
Ранее сообщалось, что покер Дзюбы помог сборной России разгромить команду Сан-Марино со счетом 9:0.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.