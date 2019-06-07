В Сан-Марино выразили готовность принять Кокорина и Мамаева

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Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Александре Кокорине и полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве. По его словам, оба российских игрока после выхода на свободу могут продолжить карьеру в чемпионате Сан-Марино.

«Могут ли Кокорин и Мамаев найти себя в чемпионате Сан-Марино? Не хочу занимать ничью сторону. Но в Сан-Марино всегда будут рады хорошим футболистам, способным поднять футбольную культуру. Любой хороший футболист будет с радостью принят в Сан-Марино», — цитирует итальянского специалиста «Чемпионат».

Александр Кокорин и Павел Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в Бутырском следственном изоляторе Москвы по обвинению в участии в драках в центре столицы. В ходе потасовок пострадали глава Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными в совершении преступления по статьям 116 УК РФ «Побои» и 213 «Хулиганство» и приговорил Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к году и пяти месяцам колонии.

Ранее стало известно, когда омбудсмен Москвы навестит Кокорина в СИЗО.