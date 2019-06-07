Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

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Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Гимарайнше, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Маттейс де Лигт и Квинси Промес, также мяч в свои ворота забил защитник сборной Англии Кайл Уолкер. У проигравшей команды гол в активе Маркуса Рашфорда.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня.

Футбол. Лига наций. 1/2 финала

Нидерланды — Англия — 3:1

Голы: 0:1 — Рашфорд, 32 (пенальти); 1:1 — де Лигт, 73; 2:1 — Уолкер, 97 (автогол); 3:1 — Промес, 114.