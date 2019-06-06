Соперник сборной России определился с заявкой на матч отбора Евро-2020

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Сборная Кипра определилась с заявкой на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и России, передает «Советский спорт».

Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);

Защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу («Аполлон»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония»), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ);

Полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);

Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — АЕЛ), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).

Встреча между сборными Кипра и Шотландии пройдет 8 июня. С командой России островитяне встретятся 11 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» вызван в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020.