Соперник сборной России определился с заявкой на матч отбора Евро-2020
Сборная Кипра определилась с заявкой на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и России, передает «Советский спорт».
Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);
Защитники: Мариос Антониадис (АЕК), Гиоргос Василиу («Аполлон»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония»), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ);
Полузащитники: Андреас Авраам (АЕЛ), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);
Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — АЕЛ), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).
Встреча между сборными Кипра и Шотландии пройдет 8 июня. С командой России островитяне встретятся 11 июня в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что вратарь мадридского «Реала» вызван в сборную Украины на матчи отбора к Евро-2020.