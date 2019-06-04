Нурмагомедов и Порье подписали соглашение о проведении боя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/12301759/qw-pic905-895x505-62219.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этом же дивизионе Дастин Порье подтвердили дату поединка, передает «Советский спорт».

Бой двух чемпионов пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Об этом объявил промоушен турнира в твиттере.

Сообщается, что встреча Нурмагомедова и Порье, возглавит турнир UFC-242. Стороны, наконец, подписали контракт.

Российский боец не выходил в октагон с октября 2018 года, досрочно победив экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Француз провел свой последний бой в апреле 2019 года. По решению судей он смог победить чемпиона турнира в полулегком весе Макса Холлоуэя.

Помимо Нурмагомедова, на UFC ожидают и других российских спортсменов :Шамиля Абдурахимова, Зубайра Тухугова и Майрбека Тайсумова.

Ранее отец Хабиба рассказал условия реванша с Макгрегором.