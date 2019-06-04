Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счет в финальной серии

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«Сент-Луис Блюз» на своей площадке одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, а также Райан О'Райлли, который оформил дубль.

У гостей авторами голов стали Чарли Койл и Брэндон Карло, отличившийся в меньшинстве.

Таким образом, счет в серии вновь стал равным: 2-2. Следующая игра состоится в Бостоне 7 июня.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 4-й матч

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

1:0 — О'Райлли (Сэнфорд, Данн) — 0:43;

1:1 — Койл (Хара) — 13:14;

2:1 — Тарасенко (Пьетранджело, Шенн) — 15:30;

2:2 — Карло (Бержерон, Маршан) — 34:19 (4х5);

3:2 — О'Райлли (Пьетранджело) — 50:38;

4:2 — Шенн — 18:31 (5х6)