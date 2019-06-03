Медведева рассказала о пользе переезда в Канаду

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что с переездом в Канаду у нее появилось больше возможностей самостоятельно принимать решения, сообщает ТАСС.

«По сравнению с предыдущими сезонами у меня появилось больше свободы, больше возможностей самостоятельно принимать решения. Сначала было сложно привыкнуть, но в дальнейшем я увидела потенциал для развития», — сказала Медведева.

Также она отметила, что переход к канадским тренерам позитивно сказался на ее развитии.

«Мне очень помогли Брайан Орсер и Трейси Уилсон, которые стали моими верными соратниками, и я верю, что они продолжат помогать мне стать лучше», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Медведева собирается усложнить свои программы.