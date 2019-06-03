«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»

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Петербургский «Зенит» планирует приобрести полузащитника «Штутгарта» Сантьаго Аскасибара, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Transfermarkt.

Сине-бело-голубые были заинтересованы в трансфере футболиста еще в 2017 году, однако игрок перешел из «Эстудиантеса» в «Штутгарт». Отмечается, что после вылета из Бундеслиги хавбек готов покинуть немецкий клуб ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Аскасибар принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины.