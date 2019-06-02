Федерер — в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Роджер Федереродолел аргентинца Леонардо Майера, передает «Советский спорт».
Швейцарский теннисист победил со счетом 6:2, 6:3, 6:3. Противостояние длилось 1 час 44 минуты.
Теперь Федерер сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Стоит отметить, что действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Ранее Серена Уильямс не прошла в 1/4 финала «Роланд Гаррос».