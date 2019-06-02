УЕФА огласил имена футболистов, попавших в команду сезона ЛЧ
УЕФА включил 20 футболистов в состав команды сезона — 2018/19 в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».
Среди лучших место нашлось таким футболистам, как Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Айкс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зиеш («Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Душан Тадич («Аякс»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»).
1 июня в финале турнира «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, победив «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что больной раком отец капитана «Ливерпуля» посетил финал Лиги чемпионов.