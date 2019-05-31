Дзюба высмеял предматчевые установки Манчини

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о предматчевой подготовке с тренером Роберто Манчини.

Итальянец в сезоне — 2017/18 возглавлял сине-бело-голубых.

«Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши — погнали».

Никого не знал из соперников. Говорит — там есть классная десятка, как его? Ему шепчут — Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова — Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе», — цитирует игрока «СЭ».

Ранее форвард «Зенита» не видит раскаяния у Кокорина и Мамаева.