Легионер «Ахмата» высказался о жизни в Грозном и Кадырове

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Защитник футбольного клуба «Ахмат» и сборной Венесуэлы Уилкер Анхель рассказал о своей жизни в Грозном, передает «Советский спорт».

Он отметил, что в Чечне безопаснее, чем в любом городе Европы.

«Когда я приехал, думал, что будет совсем не так, как в итоге оказалось. Многие люди рассказывали всякое. Я живу в Грозном уже три года, ко мне приезжают друзья, члены семьи и все поражаются. Потому что сейчас здесь есть все для жизни. Я живу со своей семьей очень спокойно, дети ходят в школу. Один из моих друзей недавно сказал, что чувствует себя в Грозном безопаснее, чем в любом месте Европы», — цитирует Анхеля Fútbol Bajo Cero .

Также центральный защитник поведал о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Кадырова я вижу не часто. Наверняка, он очень занят. Но он бывает на важных играх, или когда команду иногда приглашают на какие-то мероприятия. То что меня удивляет тут, что Грозный постоянно растет — постоянно строят новый дома, магазины. Очень много вкладывается в город. Я не часто сталкивался с Кадыровым, но тренер постоянно нам говорит, что он интересуется, как обстоят дела в клубе и для игроков это очень важно», — утверждает спортсмен.

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