«Реал» стал главным разочарованием сезона в Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/421/12381421/RTS2DEBO-pic905-895x505-53004.jpg">

Мадридский «Реал» и полузащитник столичного «Атлетико» Тома Лемар стали главными разочарованиями сезона в чемпионате Испании по версии Marca, передает «Советский спорт».

«Реал» завершил первенство страны на третьем месте, а отставание от завоевавшей золото «Барселоны» составило 18 очков. Клуб второй год подряд не смог завершить сезон в двойке лучших, что является худшим показателем за 45 лет.

Лемар перешел в «Атлетико» из «Монако» за €70 млн, став самым дорогим приобретением в Испании в прошедшем сезоне. Он принял участие в 31 матче первенства страны, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иско хочет уйти из «Реала» в «Ювентус» за €60 млн.