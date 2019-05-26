Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов»
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает «Советский спорт».
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Фернандес, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Яка Бийол, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.
«Крылья Советов»: Евгений Конюхов, Владимир Полуяхтов, Тарас Бурлак, Георгий Зотов, Мирал Самарджич, Денис Ткачук, Артем Тимофеев, Мохаммед, Антон, Павел Яковлев, Рамиль Шейдаев.
Матч 30-го тура чемпионата России состоится 26 мая в 14:00 по московскому времени.
«Газета.Ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.