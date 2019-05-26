В Мадриде начались работы по реконструкции домашнего стадиона «Реала»
Испания начала подготовительные работы перед началом реконструкции домашнего стадиона «Реала», передает «Советский спорт».
«Сантьяго Бернабеу», так называется стадион клуба, находится в Мадриде.
Торговый центр «Ла Эскина-де-Бернабеу», расположенный возле арены, уже обнесли забором.
По информации Marca, ождидается, что здание снесут в ближайшее время.
Реконструкцию планируют завершить к 2022 году.
Итоговым результатом станет раздвижная крыша стадиона. Также в «Бернабеу» появится система иллюминации и новая трибуна, чтобы увеличить вместимость арены.
Ранее сообщалось, что «Челси» просит у «Реала» £130 млн за Эдена Азара.