Стогниенко сравнил тренера ЦСКА с героиней «Игры престолов»

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Комментатор Владимир Стогниенко уверен, что Виктор Гончаренко достойно проявил себя в роли наставника ЦСКА, передает «Советский спорт».

По его словам, мало кто из тренеров смог бы достигнуть такого результата с нынешним составом «армейцев». За тур до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.

«Не знаю, может быть, у Дейнерис — матери драконов — получилось бы лучше. Или, например, у Гэндальфа. Как, по мне, сезоне для ЦСКА не был провальным. И увольнять по его итогам Гончаренко не стоит. Никто не знает, что творится внутри клуба, но его уход маловероятен. Если же все-таки это случится, то его запомнят человеком, обновившим состав и обыгравшим мадридский «Реал»», — цитирует Стогниенко Tribuna.

Ранее стало известно, что игроком ЦСКА Марио Фернандесом заинтересовались в Англии.