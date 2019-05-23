Дзюба поздравил тульский «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил тульский «Арсенал» с дебютным выходом в Лигу Европы, передает «Советский спорт».

Это стало возможным после победы «Локомотива» над «Уралом» (1:0) в финале Кубка России и окончательного шестого места «оружейников» в турнирной таблице чемпионата страны.

«Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!» — написал Дзюба в инстаграме.

Стоит отметить, что Дзюба играл за «Арсенал» на правах аренды во второй части сезона-2017/18: в десяти играх он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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