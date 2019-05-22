Жена Жиркова намекнула на уход футболиста из «Зенита»

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Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, не исключила скорый переезд из Санкт-Петербурга, передает «Советский спорт».

На странице в инстаграме девушка поблагодарила город за время, проведенное в нем.

«Думаю, это лучший май в моей жизни. Никогда бы не поверила, что за такое короткое время этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу… Теперь осознаю, что скоро мы переедем, но в этом замечательном месте меня всегда будут ждать друзья. Я еще раз убедилась — все, что ни происходит, все к лучшему. И наш переезд в Санкт-Петербург был удачным», — написала Жиркова.

35-летний футболист выступает за «Зенит» с 2016 года. В этом сезоне чемпионата России он принял участие лишь в 11 встречах.

Ранее стало известно, что игрок «Зенита» получит золотую медаль чемпионата Украины.