Жена Жиркова намекнула на уход футболиста из «Зенита»
Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, не исключила скорый переезд из Санкт-Петербурга, передает «Советский спорт».
На странице в инстаграме девушка поблагодарила город за время, проведенное в нем.
«Думаю, это лучший май в моей жизни. Никогда бы не поверила, что за такое короткое время этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу… Теперь осознаю, что скоро мы переедем, но в этом замечательном месте меня всегда будут ждать друзья. Я еще раз убедилась — все, что ни происходит, все к лучшему. И наш переезд в Санкт-Петербург был удачным», — написала Жиркова.
35-летний футболист выступает за «Зенит» с 2016 года. В этом сезоне чемпионата России он принял участие лишь в 11 встречах.
Ранее стало известно, что игрок «Зенита» получит золотую медаль чемпионата Украины.
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Наверное, это лучший май в моей жизни . Никогда не думала ,что за столь маленький срок этот город станет таким родным . Честно ,полюбила его не сразу ... Сейчас понимаю ,что скоро мы переедем,но знаю точно ,что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья . Я ещё раз убедилась - все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря .❤️