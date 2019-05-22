Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в шестом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Сан-Хосе Шаркс» и стал вторым финалистом Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась на домашнем льду «Блюз» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак. У проигравших гол на свой счет записал Дилан Гэмбрелл.
«Блюзмены» выиграли серию со счетом 4-2. В финале турнира команда встретится с «Бостон Брюинз».
Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса».
НХЛ — плей-офф. Финал — Запад. 6-й матч
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
1:0 – Перрон (О'Райлли, Блейз) – 01:32,
2:0 – Тарасенко (Парэйко, О'Райлли) – 16:16 (5x4),
2:1 – Гэмбрелл (Донской, Джонс) – 26:40,
3:1 – Шенн (Пьетранджело, Томас) – 32:47 (5x4),
4:1 – Бозак (Перрон, О'Райлли) – 53:05,
5:1 – Барбашев – 57:45