Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

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«Сент-Луис Блюз» в шестом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Сан-Хосе Шаркс» и стал вторым финалистом Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на домашнем льду «Блюз» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами в составе победителей отметились россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак. У проигравших гол на свой счет записал Дилан Гэмбрелл.

«Блюзмены» выиграли серию со счетом 4-2. В финале турнира команда встретится с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю «Сент-Луиса».

НХЛ — плей-офф. Финал — Запад. 6-й матч

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

1:0 – Перрон (О'Райлли, Блейз) – 01:32,

2:0 – Тарасенко (Парэйко, О'Райлли) – 16:16 (5x4),

2:1 – Гэмбрелл (Донской, Джонс) – 26:40,

3:1 – Шенн (Пьетранджело, Томас) – 32:47 (5x4),

4:1 – Бозак (Перрон, О'Райлли) – 53:05,

5:1 – Барбашев – 57:45