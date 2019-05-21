ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой

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Начальник первого отдела ГИБДД Российской Федерации по Удмуртии Вениамин Вычужанин заявил о том, информация о нарушении олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой правил дорожного движения будет рассмотрена, сообщает «Советский спорт».

1 мая фигуристка опубликовала в инстаграме видео того, как она управляет автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности.

На момент съемки спортсменке было 16 лет, тогда как за руль автомобиля по российским законам можно лишь с 18 лет.

За нарушение законодательства Загитову ждет административный штраф в размере от пяти до 15 тыс. рублей.

О том, что дело в отношении фигуристки будет возбуждено, Вычужанин объявил в эфире программы «Вести.Удмуртия».

«Размещенная в Сети запись была нами изучена. Предположительно транспортным средством управляет Алина Загитова. Законодательство РФ предусматривает административную ответственность за нарушение ПДД с 16 лет. 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было решено возбудить дело об административном правонарушении. Также начато расследование», — сказал сказал он.

Ранее Загитова ответила на обвинения фанатов Евгении Медведевой в плагиате.