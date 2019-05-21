Супруга Жиркова с размахом отметила тридцатилетие

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17 мая владелица ателье-бренда MiloMilo и супруга футболиста Юрия Жиркова Инна Жиркова отметила юбилейные 30 лет, сообщает «Советский спорт».

Празднование длилось несколько дней и проходило в Санкт-Петербурге, где в данный момент проживает семейство Жирковых.

На торжестве присутствовали около пятидесяти гостей — близкие друзья и родные. Среди них — защитник питерского «Зенита» Игорь Смольников с женой Екатериной, хавбек клуба и Сборной России Игорь Ерохин с женой Вероникой, присутствовала даже бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Главным героем вечеринки стал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. До места проведения праздника именинница вместе с супругом добиралась сначала на лимузине, а затем на вертолете. Разнообразный транспорт был презентом от вице-капитана клуба «Зенит» и близкого друга Жирковых Бранислава Ивановича.

Вторые сутки после дня рождения семейство провело на прогулке на яхте по Неве в кругу детей, родственников и близких друзей.

Ранее стало известно, что Жирков может покинуть «Зенит».