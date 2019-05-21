В Евролиге могут оказаться от матча за третье место
Профсоюз игроков Евролиги хочет обсудить целесообразность игр за третье место место в рамках «Финала четырех» турнира, передает «Советский спорт».
По информации Eurohoops, объявил об этом директор профсоюза Боштян Нахбар.
Причиной такого решения стала тяжелая травма, которую получил баскетболист турецкого «Фенербахче» Эрик Грин в ходе встречи за третье место с мадридским «Реалом».
«Мы должны принимать этот тип игры. Вы видели ситуацию с Эриком Грином, это было глупое явление в глупой игре. Мы должны были выйти на паркет только из-за требования Евролиги. Иногда побеждать хорошо, но в данный момент мы этому не рады», — отметил игрок мадридского клуба Руди Фернандес.
Победу в матче за третье место одержал мадридский «Реал». В финале триумфатором стал московский ЦСКА, в восьмой раз в истории завоевав трофей Евролиги.
Ранее игрок ЦСКА рассказал о тяжелейшей победе над «Реалом».