В Евролиге могут оказаться от матча за третье место

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Профсоюз игроков Евролиги хочет обсудить целесообразность игр за третье место место в рамках «Финала четырех» турнира, передает «Советский спорт».

По информации Eurohoops, объявил об этом директор профсоюза Боштян Нахбар.

Причиной такого решения стала тяжелая травма, которую получил баскетболист турецкого «Фенербахче» Эрик Грин в ходе встречи за третье место с мадридским «Реалом».

«Мы должны принимать этот тип игры. Вы видели ситуацию с Эриком Грином, это было глупое явление в глупой игре. Мы должны были выйти на паркет только из-за требования Евролиги. Иногда побеждать хорошо, но в данный момент мы этому не рады», — отметил игрок мадридского клуба Руди Фернандес.

Победу в матче за третье место одержал мадридский «Реал». В финале триумфатором стал московский ЦСКА, в восьмой раз в истории завоевав трофей Евролиги.

Ранее игрок ЦСКА рассказал о тяжелейшей победе над «Реалом».