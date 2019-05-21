Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на споры о выборе музыкального сопровождения к ее новой показательной программе, передает «Советский спорт».

Хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз рассказал, что Загитова выйдет на лед под песню Billie Eilish — Bad guy. Поклонники другой фигуристки Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову, в плагиате и воровстве любимой песни их идола. На это повлияли слова самой Медведвой в одном из интервью.

Глейхенгауз объяснил: «Интервью Медведевой не смотрел. Музыку к показательному номеру Алины подобрали еще до отпуска».

20 мая Загитова в сторис инстаграма опубликовала скриншот с Ютуба, отметив количество просмотров песни Bad guy – 186 млн и подписала: «Вы серьезно», намекая, что вместе с Медведевой песней интересуются миллионы человек.

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