Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на споры о выборе музыкального сопровождения к ее новой показательной программе, передает «Советский спорт».
Хореограф россиянки Даниил Глейхенгауз рассказал, что Загитова выйдет на лед под песню Billie Eilish — Bad guy. Поклонники другой фигуристки Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову, в плагиате и воровстве любимой песни их идола. На это повлияли слова самой Медведвой в одном из интервью.
Глейхенгауз объяснил: «Интервью Медведевой не смотрел. Музыку к показательному номеру Алины подобрали еще до отпуска».
20 мая Загитова в сторис инстаграма опубликовала скриншот с Ютуба, отметив количество просмотров песни Bad guy – 186 млн и подписала: «Вы серьезно», намекая, что вместе с Медведевой песней интересуются миллионы человек.
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