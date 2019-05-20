Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало гребца Александра Корнилова, тяжелоатлетку Екатерину Макарову и стрелка Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте агентства, чемпион Европы 2007 года по академической Корнилов дисквалифицирован на два года. Спортсмен не предоставил в требуемые сроки информацию о своем местонахождении.

Макарова отстранена на три месяца. В пробе атлетки найдено запрещенное вещество.

Также допинг-тест провалил Зайцев. Он дисквалифицирован на четыре года.

Ранее стало известно имя попавшегося на допинге российского футболиста.