Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало гребца Александра Корнилова, тяжелоатлетку Екатерину Макарову и стрелка Владимира Зайцева за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Как сообщается на официальном сайте агентства, чемпион Европы 2007 года по академической Корнилов дисквалифицирован на два года. Спортсмен не предоставил в требуемые сроки информацию о своем местонахождении.
Макарова отстранена на три месяца. В пробе атлетки найдено запрещенное вещество.
Также допинг-тест провалил Зайцев. Он дисквалифицирован на четыре года.
Ранее стало известно имя попавшегося на допинге российского футболиста.