Чемпион мира среди юниоров рассказал о зависти к группе Тутберидзе

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Чемпион мира среди юниоров 2018 года Сергей Ерохов прокомментировал слухи о группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает РИА «Новости».

Спортсмен отметил ,что к травмам учениц тренера приковано повышенное внимание.

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован. Очень много ребят из нашей группы добиваются успеха, и люди, наверное, испытывают зависть. Меня возмущает такая реакция», — сказал Ерохов в интервью YouTube-каналу »Елена Родина».

Ученик Тутберидзе отметил, что никто в группе не голодает и ни у кого нет проблем с питанием.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе номинирована на звание лучшей молодой спортсменки Европы.