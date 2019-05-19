ЦСКА выиграл Евролигу

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Московский ЦСКА обыграл турецкую команду «Анадолу Эфес» в финале Евролиги, сообщает «Советский спорт».

Финальный поединок завершился со счетом 91:81 в пользу армейского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В составе ЦСКА самыми результативными игроками стал Кори Хиггинс и Уилл Клайберн, набравшие по 20 очков. Лучшим снайпером в составе турецкой команды стал Шейн Ларкин, на счету которого 29 очков.

ЦСКА стал победителем Евролиги в четвертый раз подряд в своей истории, а в российской — четвертый. Армейцы становились обладателями трофея еще в 2006, 2008 и 2016 годах.

Ранее игрок НБА раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Реал».

Евролига. «Финал четырех». Финал

«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)