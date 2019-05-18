ЦСКА и «Анадолу Эфес» поборются за победу в Евролиге 19 мая

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За главный трофей «Финала четырех» Евролиги сразятся московский ЦСКА и турецкий «Анадолу Эфес», передает «Советский спорт».

В полуфинале турецкий клуб оказался сильнее «Фенербахче», а россияне одолели «Реал» Мадрид.

Финал же пройдет 19 мая в 21:30 по московскому времени. В тот же день состоится и поединок за третье место между «Фенербахче» и «Реалом».

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате оба матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» остались за «армейцами».

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