Путин объяснил свои победы в матчах Ночной хоккейной лиги

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему его команда постоянно побеждает в матчах Ночной хоккейной лиги, передает ТАСС.

Он отметил, что команда побеждает не потому, что это «команда Путина», а потому что в ней играют гениальными игроками и звездами хоккея.

«Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть, они же гениальные игроки — чемпионы мира, Олимпийских игр, кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем. Поэтому они звезды натуральные, с ними легко, они и выигрывают, это закономерно», — заявил глава государства.

При этом Путин отдельно подчеркнул, что счет не играет для него большого значения, важнее само состязание.

Ранее сообщалось, что Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.