Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».
В первом матче финальной серии Западной конференции против «Сент-Луис Блюз» (6:3) швейцарец оформил дубль и отдал результативную передачу.
Вторым стал еще один представитель «акул» Логан Кутюр. Канадец набрал три (2+1) очка.
Третьей звездой признан их одноклубник Джо Павелски, забросивший шайбу и отдавший результативный пас.
Ранее сообщалось, что форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал шестое очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.