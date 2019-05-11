Моура: при просмотре повтора матча с «Аяксом» я плачу
Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура дал еще один комментарий по поводу победы своей команды в полуфинале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
В ответном матче 1/2 финала ЛЧ «Тоттенхэм» обыграл амстердамский «Аякс» со счетом 3:2.
«Это был невероятный день. Я горд и счастлив. Как я всегда говорю, если вы верите и упорно работаете — вы получите то, что заслуживаете. Тогда я верил, что можно выиграть матч и выйти в финал. Конечно, представить, что забью три мяча, один из которых будет забит на последних секундах, я не мог. Но это было прекрасно», — поделился Моура пресс-службе «Тоттенхэма».
Моура также рассказал о том, какие чувства в нем задевает просмотр повтора прошедшего матча.
«Я часто пересматривал игру. И каждый раз я плакал при этом, потому что это очень эмоционально», – заявил футболист.
1 июня состоится финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» сразится с «Ливерпулем» в борьбе за титул чемпиона.