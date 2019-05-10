Команда Путина победила со счетом 14:7 в матче Ночной хоккейной лиги

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Президент России Владимир Путин показал рекордный результат в гала-матче VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд, сообщает «Советский спорт».

Глава государства забросил десять шайб. Благодаря этому «Легенды хоккея» обыграли Сборную Ночной лиги со счетом 14:7.

Вторым по результативности хоккеистом «Легенд» стал министр обороны России Сергей Шойгу, оформивший три гола.

Перед стартом игры Путин и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги передали кубок Крутова екатеринбургской команде «СКОН-Урал», одолевшей в финале главного дивизиона фестиваля «Запад России» из Калининграда.

В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.

Ранее Путин дал оценку движению любителей и поклонников хоккея в России.