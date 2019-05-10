Команда Путина победила со счетом 14:7 в матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин показал рекордный результат в гала-матче VIII Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги среди любительских команд, сообщает «Советский спорт».
Глава государства забросил десять шайб. Благодаря этому «Легенды хоккея» обыграли Сборную Ночной лиги со счетом 14:7.
Вторым по результативности хоккеистом «Легенд» стал министр обороны России Сергей Шойгу, оформивший три гола.
Перед стартом игры Путин и председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги передали кубок Крутова екатеринбургской команде «СКОН-Урал», одолевшей в финале главного дивизиона фестиваля «Запад России» из Калининграда.
В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
Ранее Путин дал оценку движению любителей и поклонников хоккея в России.